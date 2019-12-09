Кабмін передав на приватизацію 737 об’єктів державної власності - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України передав на приватизацію 737 об’єктів державної власності. Про це у Facebook повідомила народний депутат від політичної партії "Батьківщина" Альона Шкрум, передає УНН.
"Уряд виніс на приватизацію 737 об’єктів державної власності. З 737 об’єктів, які вже передані на приватизацію: 58 підприємств Національної академії наук України, 11 підприємств з концерну "Укроборонпром" (хоча в законі заборонені до приватизації об’єкти обороноздатності держави), 4 об’єкти Міністерства оборони України, 21 об‘єкт Міністерства інфраструктури України", - написала Шкрум.
За її словами, більшість з них неприбуткові за останні три роки, щодо великої частини немає даних про фінанси взагалі, частина - приносить у бюджет близько 2-4 млн гривень на рік, але є і такі, які приносять сто мільйонів.
Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомляв, що в уряді затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств.
Згодом Милованов пояснив, чому саме 500 державних підприємств за рішенням Президента України Володимира Зеленського планують приватизувати.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував подання на концесійні конкурси ще десятьох державних підприємств.