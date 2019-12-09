Кабмин передал на приватизацию 737 объектов государственной собственности - нардеп

"Правительство вынело на приватизацию 737 объектов государственной собственности. Из 737 объектов, которые уже переданы на приватизацию: 58 предприятий Национальной академии наук Украины, 11 предприятий из концерна "Укроборонпром" (хотя в законе запрещены к приватизации объекты обороноспособности государства), 4 объекта Министерства обороны Украины, 21 объект Министерства инфраструктуры Украины", - написала Шкрум.

По ее словам, большинство из них неприбыльные за последние три года, по большой части нет данных о финансах вообще, часть - приносит в бюджет около 2-4 млн гривен в год, но есть и такие, которые приносят сто миллионов.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщал, что в правительстве утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий.

Позже Милованов объяснил, почему 500 государственных предприятий по решению Президента Украины Владимира Зеленского планируют приватизировать.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал представление на концессионные конкурсы еще десяти государственных предприятий.