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Фонд госимущества опубликовал полный перечень объектов под приватизацию

Фонд госимущества опубликовал полный перечень объектов под приватизацию

Киев  •  УНН

 • 17144 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фонд государственного имущества Украины обнародовал полный перечень объектов, подлежащих приватизации. Он включает различные объекты малой приватизации по всей территории Украины - порты, базы отдыха, гаражи, столовые и бани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов, подлежащих под приватизацию. В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества. Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани", - говорится в сообщении.

Указано, что прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как средствами от приватизации, так и благодаря будущим налогам.

"Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что продажа объектов приватизации будет проходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи, объединяющая 45 электронных площадок. К середине января уже запланировано 165 аукционов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал под приватизацию 737 объектов государственной собственности.

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