Фонд госимущества обнародовал перечень объектов малой приватизации в 2020 году

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112762 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111267 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123267 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107168 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107460 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131756 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130558 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Фонд госимущества обнародовал перечень объектов малой приватизации в 2020 году

Фонд госимущества обнародовал перечень объектов малой приватизации в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 26874 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Фонд государственного имущества Украины обнародовал полный перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы в издании "Ведомости приватизации" от 15 января, передает УНН.

Так, этот список объектов малой приватизации разместился на 20 страницах.

При этом в ФГИУ отметили, что сегодня в Украине более 3600 государственных предприятий, из которых около 1200 - фактически банкроты - не ведут никакой деятельности, а более 1000 являются убыточными, и государство ежегодно тратит миллионы гривен на их содержание.

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"Нам нужно передать на открытых онлайн аукционах в частную собственность непрофильное имущество, которое сейчас находится в госсобственности. Инвестор не только наладит там эффективное управление, но и создаст дополнительные рабочие места", - указал по этому поводу глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.

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