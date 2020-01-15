Фонд госимущества обнародовал перечень объектов малой приватизации в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Фонд государственного имущества Украины обнародовал полный перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы в издании "Ведомости приватизации" от 15 января, передает УНН.
Так, этот список объектов малой приватизации разместился на 20 страницах.
При этом в ФГИУ отметили, что сегодня в Украине более 3600 государственных предприятий, из которых около 1200 - фактически банкроты - не ведут никакой деятельности, а более 1000 являются убыточными, и государство ежегодно тратит миллионы гривен на их содержание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз, Укрзализныця, Энергоатом: Кабмин озвучил объекты, которые не подлежат приватизации
"Нам нужно передать на открытых онлайн аукционах в частную собственность непрофильное имущество, которое сейчас находится в госсобственности. Инвестор не только наладит там эффективное управление, но и создаст дополнительные рабочие места", - указал по этому поводу глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Напомним, Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.