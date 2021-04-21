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Голубовська: вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть з високим рівнем антитіл

Голубовська: вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть з високим рівнем антитіл

Київ • УНН

 • 16379 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу, розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська, інформує УНН.

Цитата:

"Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", — вважає Голубовська.

Деталі

За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.

Варто додати

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив: у МОЗ розраховують на те, що церква організує Великдень у максимальній безпеці для громадян і з дотриманням усіх протиепідемічних заходів попри те, що завдяки адаптивному карантину вдалося значно покращити ситуацію в країні. 

Доповнення

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії. 

Раніше Ольга Голубовська розповіла, що за цей рік в роботі системи охорони здоров’я було зроблено дуже багато змін в порівнянні з розрухою на початку пандемії COVID-19.

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