Голубовська: вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть з високим рівнем антитіл

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"Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", — вважає Голубовська.

Деталі

За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.

Варто додати

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив: у МОЗ розраховують на те, що церква організує Великдень у максимальній безпеці для громадян і з дотриманням усіх протиепідемічних заходів попри те, що завдяки адаптивному карантину вдалося значно покращити ситуацію в країні.

Доповнення

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Раніше Ольга Голубовська розповіла, що за цей рік в роботі системи охорони здоров’я було зроблено дуже багато змін в порівнянні з розрухою на початку пандемії COVID-19.