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Голубовская: вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже с высоким уровнем антител

Голубовская: вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже с высоким уровнем антител

Киев  •  УНН

 • 16372 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу, рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская, передает УНН.

Цитата:

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - считает Голубовская.

Детали

По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "Испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.

Стоит добавить

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил: в Минздраве рассчитывают на то, что церковь организует Пасху в максимальной безопасности для граждан и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий несмотря на то, что благодаря адаптивному карантину удалось значительно улучшить ситуацию в стране.

Дополнение

Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.

Ранее Ольга Голубовская рассказала, что за этот год в работе системы здравоохранения было сделано очень много изменений по сравнению с разрухой в начале пандемии COVID-19.

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