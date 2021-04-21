Голубовская: вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже с высоким уровнем антител
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу, рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская, передает УНН.
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"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - считает Голубовская.
Детали
По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "Испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.
Стоит добавить
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил: в Минздраве рассчитывают на то, что церковь организует Пасху в максимальной безопасности для граждан и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий несмотря на то, что благодаря адаптивному карантину удалось значительно улучшить ситуацию в стране.
Дополнение
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.
Ранее Ольга Голубовская рассказала, что за этот год в работе системы здравоохранения было сделано очень много изменений по сравнению с разрухой в начале пандемии COVID-19.