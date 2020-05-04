Голубовська поставила під сумнів ризик повторно заразитися COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На сьогодні в світі немає чітких даних щодо ризику повторного зараження коронавірусною хворобою. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"На сьогоднішній день таких чітких наукових даних з цього приводу (ризику повторного зараження - ред.) немає. І те, що я спостерігаю зараз по нашим пацієнтам - це не повторне зараження", - сказала Голубовська.
Вона зазначила, що на сьогоднішній день людей тестують методом ПЛР. Чутливість цього методу, за словами Голубовської, становить до 70-80%, і залежить починаючи від методики постановки реакції, закінчуючи технікою забору матеріалу. Якщо вона трохи порушена - результат буде недостовірний.
"З цього тільки масовий аналіз на антитіла покаже, яка кількість людей перехворіла, тому що чутливість цього методу визначення антитіл незрівнянно вища - до 95%. І зараз у нас багато пацієнтів, які вже виписалися, у яких були негативні результати, вони зараз у нас прекрасно підтверджуються, люди зі завзятими негативними ПЛР, позитивні в ІФА з наростаючим титром антитіл, тобто мова йде про гострий процес... Я думаю, зараз потрібно буде міняти стандарти і обов'язково це робити", - додала імунолог.
Вона зауважила, що діагностика будь-якого інфекційного захворювання складається з двох частин - виявлення збудника багатьма методами і виявлення антитіл до збудника для підтвердження діагнозу.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я завтра планують визначитися щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, які виявляють антитіла до коронавірусу.