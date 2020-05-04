Голубовська поставила під сумнів ризик повторно заразитися COVID-19

"На сьогоднішній день таких чітких наукових даних з цього приводу (ризику повторного зараження - ред.) немає. І те, що я спостерігаю зараз по нашим пацієнтам - це не повторне зараження", - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день людей тестують методом ПЛР. Чутливість цього методу, за словами Голубовської, становить до 70-80%, і залежить починаючи від методики постановки реакції, закінчуючи технікою забору матеріалу. Якщо вона трохи порушена - результат буде недостовірний.

"З цього тільки масовий аналіз на антитіла покаже, яка кількість людей перехворіла, тому що чутливість цього методу визначення антитіл незрівнянно вища - до 95%. І зараз у нас багато пацієнтів, які вже виписалися, у яких були негативні результати, вони зараз у нас прекрасно підтверджуються, люди зі завзятими негативними ПЛР, позитивні в ІФА з наростаючим титром антитіл, тобто мова йде про гострий процес... Я думаю, зараз потрібно буде міняти стандарти і обов'язково це робити", - додала імунолог.

Вона зауважила, що діагностика будь-якого інфекційного захворювання складається з двох частин - виявлення збудника багатьма методами і виявлення антитіл до збудника для підтвердження діагнозу.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я завтра планують визначитися щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, які виявляють антитіла до коронавірусу.



