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Голубовская поставила под сомнение риск повторно заразиться COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодня в мире нет четких данных о риске повторного заражения коронавирусной болезнью. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская поставила под сомнение риск повторно заразиться COVID-19

"На сегодняшний день таких четких научных данных по этому поводу (риска повторного заражения - ред.) нет. И то, что я наблюдаю сейчас по нашим пациентам - это не повторное заражение", - сказала Голубовская.

Она отметила, что на сегодняшний день людей тестируют методом ПЦР. Чувствительность этого метода, по словам Голубовской, составляет до 70-80% и зависит начиная от методики постановки реакции, заканчивая техникой забора материала. Если она немного нарушена - результат будет недостоверный.

"Из этого только массовый анализ на антитела покажет, какое количество людей переболело, так как чувствительность этого метода определения антител несравненно выше - до 95%. И сейчас у нас много пациентов, которые уже выписались, у которых были отрицательные результаты, они сейчас у нас прекрасно подтверждаются, люди с упорными негативными ПЦР, положительные в ИФА с нарастающим титром антител, то есть речь идет об остром процессе... Я думаю, сейчас нужно будет менять стандарты и обязательно это делать", - добавила иммунолог.

Она отметила, что диагностика любого инфекционного заболевания состоит из двух частей - обнаружение возбудителя многими методами и обнаружение антител к возбудителю для подтверждения диагноза.

Как сообщал УНН, ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Министерстве здравоохранения завтра планируют определиться относительно стратегии использования в Украине ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к коронавирусу.

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