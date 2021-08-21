Голубовська нагадала основні особливості дельта-штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська написала в Facebook пост, де зокрема нагадала основні особливості дельта-штаму коронавірусу, пише УНН.
Цитата
“Особливості Delta, як уже неодноразово говорилося — виражений з самого початку інтоксикаційний синдром з високою температурою тіла, обумовлений вірусемією, іноді — швидке (раптове) і раннє зниження сатурації, більш тривалий сам період хвороби, багато „завислих“ пацієнтів (як і при „британці“), в т.ч. зовсім молодих (30-50 років)”, — написала вона.
Деталі
Голубовська також зазначила, що: “Тому розумно рекомендувати таке ж швидке втручання з призначенням противірусних препаратів. Іноді ми навіть госпіталізуємо хворих з груп ризику з цією метою, правда, зазвичай в приватні клініки, бо наші нормативні документи не передбачають госпіталізацію не важких хворих. А важкий процес треба попереджати своєчасною терапією. До речі, про раннє терапевтичне втручання днями говорив на брифінгу і глава ВООЗ”.
Зазначимо, що з останнім брифінгом ВООЗ ви можете ознайомитися тут.
Нагадаємо
Раніше в ексклюзивному інтерв’ю УНН Ольга Голубовська розповіла, що “індійський” варіант коронавірусу, який у червні офіційно виявлений в Україні, має ряд особливостей, наприклад, він заразнее інших штамів і їм частіше хворіють діти.