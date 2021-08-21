Голубовська нагадала основні особливості дельта-штаму коронавірусу

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“Особливості Delta, як уже неодноразово говорилося — виражений з самого початку інтоксикаційний синдром з високою температурою тіла, обумовлений вірусемією, іноді — швидке (раптове) і раннє зниження сатурації, більш тривалий сам період хвороби, багато „завислих“ пацієнтів (як і при „британці“), в т.ч. зовсім молодих (30-50 років)”, — написала вона.

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Голубовська також зазначила, що: “Тому розумно рекомендувати таке ж швидке втручання з призначенням противірусних препаратів. Іноді ми навіть госпіталізуємо хворих з груп ризику з цією метою, правда, зазвичай в приватні клініки, бо наші нормативні документи не передбачають госпіталізацію не важких хворих. А важкий процес треба попереджати своєчасною терапією. До речі, про раннє терапевтичне втручання днями говорив на брифінгу і глава ВООЗ”.

Зазначимо, що з останнім брифінгом ВООЗ ви можете ознайомитися тут.

Нагадаємо

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю УНН Ольга Голубовська розповіла, що “індійський” варіант коронавірусу, який у червні офіційно виявлений в Україні, має ряд особливостей, наприклад, він заразнее інших штамів і їм частіше хворіють діти.