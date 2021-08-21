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Голубовская напомнила основные особенности дельта-штамма коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская написала в Facebook пост, где в частности напомнила основные особенности дельта-штамма коронавируса, пишет УНН.

Цитата

“Особенности Delta, как уже неоднократно говорилось — выраженный с самого начала интоксикационный синдром с высокой температурой тела, обусловленный вирусемией, иногда — быстрое (внезапное) и раннее снижение сатурации, более длительный сам период болезни, много „зависших“ пациентов (как и при „британце“), в т.ч. совсем молодых (30-50 лет)”, — написала она.

Детали

Голубовская также отметила, что: “Поэтому разумно рекомендовать такое же быстрое вмешательство с назначением противовирусных препаратов. Иногда мы даже госпитализируем больных из групп риска с этой целью, правда, обычно в частные клиники, ибо наши нормативные документы не предусматривают госпитализацию не тяжёлых больных. А тяжёлый процесс надо предупреждать своевременной терапией. Кстати, о раннем терапевтическом вмешательстве на днях говорил на брифинге и глава ВОЗ”.

Отметим, что с последним брифингом ВОЗ вы можете ознакомиться здесь.

Напомним

Ранее в эксклюзивном интервью УНН Ольга Голубовская рассказала, что “индийский” вариант коронавируса, в июне официально выявленный в Украине, имеет ряд особенностей, например, он заразнее других штаммов и им чаще болеют дети.

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