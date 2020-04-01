Головнокомандувач ЗСУ анонсував скорочення 17 генеральських посад
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. До Верховної Ради України подано законопроект про реформу генеральських звань. У процесі реформування має скоротитись 17 генеральських посад. Про це розповів новопризначений головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак під час інтерв’ю для АрміяInform, передає УНН.
“У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17 генеральських посад”, — розповів Хомчак.
Так, він зазначив, що до Верховної Ради подано законопроект про реформу генеральських звань.
“Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий — генерал-хорунжий, тризірковий — генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал. На жаль, не всі депутати до військових готові дослухатися, але ми продовжуємо переконувати: ця пропозиція базується як на нашій історичній спадщині, так і на світовій практиці”, — зазначив Хомчак.
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Подібні зміни хочуть запровадити, керуючись системою звань у країнах НАТО. У них є однозірковий генерал (бригадний), двозірковий, тризірковий, чотиризірковий, або повний генерал. У більшості держав Альянсу, але не в усіх, двозірковий генерал — це генерал-майор, тризірковий генерал в іноземних колег — це генерал-лейтенант.
Національні особливості системи звань має і Польща: Generał brygady, Generał dywizji, Generał broni, Generał і Marszałek Polski. Звання “маршал” є і в арміях Франції, Великобританії.
“У багатьох країнах-партнерах є і національні найвищі військові звання (не за посадою), як, повторююсь, у Польщі, США й не лише. І ми теж подали пропозицію: за особливі військові заслуги перед Україною, присвоювати найвище генеральське звання — „генерал армії України“. Бригадні генерали у нас будуть на тих посадах, на яких нині однозіркові генерали. Дехто помилково вважає, що генеральське звання присвоюватимуть комбригам”, — додав головнокомандувач.
Нагадаємо, що 27 березня Зеленський призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України, а Руслана Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України.