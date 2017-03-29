Головнокомандувач НАТО в Європі: США повинні розглянути надання Україні летального озброєння

Під час слухань, конгресмен від штату Вашингтон Адам Сміт підняв питання України. “Як ми можемо краще допомогти Україні боротися з російськими ставлениками на сході і також як посилити їхній уряд, який, як я розумію, грає за правилами корупції та неефективності, що є частиною проблеми?”

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Тоді генерал К.Скапарротті сказав, що був в Україні двічі — на території тренувань та в зоні АТО.

“Я дуже вражений їхнім військом, та його дисципліною. Наша допомога як в плані тренувань, так і в плані обладнання активно використовується. І вони мають велике прагнення навчитись більше.

“Наразі ми залучені до реформування їхнього уряду, системи безпеки, ми маємо продовжувати це,” — зазначив верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі.

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К.Скапарротті сказав, що не знає, чи варто збільшувати, але корисною була б краща організація урядом планування навчань, з США, з іншими союзниками НАТО. За його словами, є речі, де можна було б краще допомогти українцям удосконалюватись. “Українські військові вчаться, і вони стають кращими,” — наголосив він.

“У плані озброєння, я особисто вважаю, що ми маємо розглянути смертоносну оборонну зброю для України. Вони воюють проти смертоносного сильного противника, який є насправді російськими ставлениками, і росіяни їм надають деяке найновіше військове обладнання,” — каже генерал.

“Отож, ми повинні, на мою думку, підтримати українців, щоб вони мали відповідне озброєння, аби захистити Україну,” — заявив він.

Конгресмен від Каліфорнії Салуд Карбагал попросив головнокомандувача розповісти комітету, який урядовий підхід міг би ефективно стримувати Росію.

“Росія — це противник, який воює політично, економічно, інформацією. То ж, щоб ми були ефективними, ми повинні відповідати за всіма цими напрямками також. І ми це робили під час „холодної війни“. Як уряд ми мали всеосяжну місію у плані Радянського Союзу. Так само ми потребуємо всеосяжної місії сьогодні. Нам потрібні спеціалізовані агенції, як наприклад, головна агенція з інформації, що матиме право інтегруватись в усі міністерства уряду в плані інформативної подачі. Нам потрібен економічний підхід з такою самою всеосяжною місією. Кожне міністерство має спиратися на цей підхід до Росії. І це з метою вплинути на них, щоб не отримати конфлікт, а навпаки, щоб запобігти конфлікту з ними і захистити наші інтереси,” — відповів генерал.

“Чи ми зараз є ефективними?”- запитав конгресмен С.Карбагал.

“Ми не є настільки ефективними, як могли б бути,” — відповів верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Кертіс Скапарротті.