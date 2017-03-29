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Главнокомандующий НАТО в Европе: США должны рассмотреть предоставление Украине летального вооружение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что НАТО нуждается в большем количестве войск и высокотехнологичных средств наблюдения для "противостояния все более воинственной России", передает УНН со ссылкой на Голос Америки .

Во время слушаний, конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит поднял вопрос Украины. "Как мы можем лучше помочь Украине бороться с российскими ставленниками на востоке и также как усилить их правительство, которое, как я понимаю, играет по правилам коррупции и неэффективности, что является частью проблемы?"

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Тогда генерал К.Скапарротти сказал, что был в Украине дважды - на территории тренировок и в зоне АТО.

"Я очень впечатлен их войском, и его дисциплиной. Наша помощь как в плане тренировок, так и в плане оборудования активно используется. И они имеют большое стремление научиться больше.

"Сейчас мы вовлечены в реформирование их правительства, системы безопасности, мы должны продолжать это", - отметил верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе.

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К.Скапарротти сказал, что не знает, стоит увеличивать, но полезной была бы лучшая организация правительством планирования учений, с США, с другими союзниками НАТО. По его словам, есть вещи, где можно было бы лучше помочь Украинская совершенствоваться. "Украинские военные учатся, и они становятся лучшими", - отметил он.

"В плане вооружения, я лично считаю, что мы должны рассмотреть смертоносную оборонительное оружие для Украины. Они воюют против смертоносного сильного противника, который на самом деле российскими ставленниками, и русские им оказывают некоторое новое военное оборудование ", - говорит генерал.

"Итак, мы должны, по моему мнению, поддержать украинский, чтобы они имели соответствующее вооружение, чтобы защитить Украину", - заявил он.

Конгрессмен от Калифорнии Салуд Карбагал попросил главнокомандующего рассказать комитета, правительственный подход мог бы эффективно сдерживать Россию.

"Россия - это противник, который воюет политически, экономически, информацией. Так, чтобы мы были эффективными, мы должны отвечать по всем этим направлениям также. И мы это делали во время "холодной войны". Как правительство мы имели всеобъемлющую миссию в плане Советского Союза. Так же мы нуждаемся всеобъемлющей миссии сегодня. Нам нужны специализированные агентства, например, главная агентство по информации, имеет право интегрироваться во все министерства правительства в плане информативной подачи. Нам нужен экономический подход с таким же всеобъемлющей миссией. Каждое министерство должно опираться на этот подход в Россию. И это с целью повлиять на них, чтобы не получить конфликт, а наоборот, чтобы предотвратить конфликт с ними и защитить наши интересы ", - ответил генерал.

"Или мы сейчас эффективны?» - спросил конгрессмен С.Карбагал.

"Мы не настолько эффективными, как могли бы быть", - ответил верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кертис Скапарротти.

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