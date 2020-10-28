Головний лікар однієї з лікарень на Вінниччині помер від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Вінниччині від COVID-19 помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Про це написала у Facebook нардеп Лариса Білозір, передає УНН.
"Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення, викликані коронавірусною хворобою", - написала нардеп.
За її словами, 16 жовтня його госпіталізували до Тульчинської ЦРЛ з діагнозом COVID, а 22 жовтня, у зв’язку з погіршенням стану здоров'я, він був переведений до Вінниці.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі.