Главный врач одной из больниц в Винницкой области умер от COVID-19

"Печальная весть из моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнение, вызванные коронавирусной болезнью", - написала нардеп.

По ее словам, 16 октября он был госпитализирован в Тульчинскую ЦРБ с диагнозом COVID, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу.

Напомним, в Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - скачок против предыдущих суток до почти 7,5 тысяч.