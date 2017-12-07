Голові "Миколаївського облавтодору" повідомили про підозру у привласненні 600 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Керівника Служби автомобільник доріг в Миколаєвській області підозрюють у заволодіння 600 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомили у прес-службі місцевої прокуратури, передає УНН.
Слідство встановило, що посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів привласнив понад 600 тис. грн. Правоохоронці встановили, що згідно з документацією, ці гроші були виділені на ремонт дороги “Велика Корениха — Кам’янка”, але фактично ремонт не проводився.
“За результатами слідчих дій та на підставі висновків судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, керівнику цієї служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Наразі розслідування триває і встановлюється причетність інших осіб до вказаного злочину.
Нагадаємо, 27 вересня співробітники Служби безпеки України провели обшуки у Службі автомобільних доріг Миколаєвської області.