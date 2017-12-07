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Главе "Николаевского облавтодора" сообщили о подозрении в присвоении 600 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 9295 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Руководителя Службы автомобильник дорог в Николаевской области подозревают в завладении 600 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, передает УНН.

Следствие установило, что чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, путем подделки документов присвоил более 600 тыс. грн. Правоохранители установили, что согласно документации, эти деньги были выделены на ремонт дороги “Большая Корениха — Каменка”, но фактически ремонт не проводился.

“По результатам следственных действий и на основании выводов судебных экспертиз, проведенных в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области, руководителю этой службы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины” , - говорится в сообщении.

Расследование продолжается и устанавливается причастность других лиц к указанному преступлению.

Напомним, 27 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

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