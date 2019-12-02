Голова СБУ обговорив з послом Франції протидію кіберзагрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час зустрічі голова Служби безпеки України Іван Баканов та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен обговорили питання посилення співпраці між Україною та Францією у безпековій сфері. Зокрема, сторони обговорили взаємодію відомств сектору безпеки обох країн по протидії міжнародному тероризму та кіберзагрозам, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Окремо наголошено на важливості реалізації запланованої реформи СБУ, яка відповідатиме очікуванням українських громадян щодо роботи Служби.
"Позбавлення СБУ від застарілих практик і створення операційно та культурно сучасної організації забезпечить нам більші можливості для роботи у постійно мінливому оперативному середовищі, кращу ефективність та результативність", - заявив Іван Баканов.
Голова Служби також підкреслив важливу роль Франції як стратегічного партнера України у врегулюванні ситуації на сході України в Нормандському форматі.
Нагадаємо, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у неділю, 1 грудня, провів зустріч з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.