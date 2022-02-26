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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 21717 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Голова ОДА: українські військові відстояли Миколаїв

Голова ОДА: українські військові відстояли Миколаїв

Київ • УНН

 • 212957 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські військові відстояли Миколаїв, сили протиповітряної оборони відбили атаку російських окупантів. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

“Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку”, — зазначив Кім.

Також він додав, що в Очакові ворожий десант не висадився.

“На цей час висадки (російських окупантів — ред.) у Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде”, — заявив голова ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві на Проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину.

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