Голова ОДА: українські військові відстояли Миколаїв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські військові відстояли Миколаїв, сили протиповітряної оборони відбили атаку російських окупантів. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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“Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку”, — зазначив Кім.
Також він додав, що в Очакові ворожий десант не висадився.
“На цей час висадки (російських окупантів — ред.) у Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде”, — заявив голова ОДА.
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