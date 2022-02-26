Председатель ОГА: украинские военные отстояли Николаев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинские военные отстояли Николаев, силы противовоздушной обороны отбили атаку российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, передает УНН.
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“Николаев отстояли. ПВО отбили атаку”, — отметил Ким.
Также он добавил, что в Очакове вражеский десант не высадился.
“В настоящее время высадки (российских оккупантов — ред.) в Николаевской области нет. Никто к нам не идет”, — заявил председатель ОГА.
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