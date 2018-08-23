Голова МЗС Великої Британії закликав не послаблювати санкційний тиск на КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міжнародне співтовариство повинно зберегти санкційний тиск щодо КНДР, щоб досягти денуклеаризації. Про це заявив в четвер журналістам голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант, який знаходиться в штаб-квартирі ООН для участі в засіданні Ради Безпеки з питань загроз міжнародному миру і стабільності в результаті актів тероризму, повідомляє УНН.
“Я б сказав, що якщо ми хочемо досягти якого-небудь прогресу, то міжнародне співтовариство має зберегти тиск на Північну Корею, — вказав він. — Якщо члени Ради Безпеки поділяють бажання досягти денуклеаризації, ми не можемо ослабити санкції”.
Як повідомляв УНН, різні позиції США і Великої Британії по Ірану не повинні впливати на відносини двох країн в інших сферах. Про це заявив у вівторок голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант, виступаючи у вівторок у Вашингтоні в Інституті миру.