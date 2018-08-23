Глава МИД Великобритании призвал не ослаблять санкционное давление на КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Международное сообщество должно сохранить санкционный давление в отношении КНДР, чтобы достичь денуклеаризации. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД Великобритании Джереми Хант, который находится в штаб-квартире ООН для участия в заседании Совета Безопасности по вопросам угроз международному миру и стабильности в результате актов терроризма, сообщает УНН.
“Я бы сказал, что если мы хотим достичь какого-либо прогресса, то международное сообщество должно сохранить давление на Северную Корею, — указал он. — Если члены Совета Безопасности разделяют желание достичь денуклеаризации, мы не можем ослабить санкции”.
Как сообщал УНН, разные позиции США и Великобритании по Ирану не должны влиять на отношения двух стран в других сферах. Об этом заявил во вторник глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в Вашингтоне в Институте мира.