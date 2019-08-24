Голова МЗС Литви привітав Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Україну з 28-ю річницею незалежності. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва і Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!" - написав Лінкявічюс.
Нагадаємо, з нагоди 28-ї річниці Незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.
Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.
80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. і завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності,Україно! За Вашу і нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 24, 2019