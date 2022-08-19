Голова МЗС Латвії про рф: ця імперія зла впаде, як і СРСР

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"31 рік тому у Москві розпочалася спроба державного перевороту, внаслідок чого розпався Радянський Союз. Ми всі сподівалися на новий і кращий розділ історії. На жаль, росія знову є тоталітарною та агресивною державою. І ця імперія зла впаде, краще раніше, ніж пізніше", - написав Рінкевичс у Twitter.

Довідково

19 серпня розпочався так званий Серпневий путч - спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 року. Результатом став розпад СРСР.