Голова МЗС ФРН не очікує у Мінську прориву щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ Німеччини не сподіваються на прорив у вирішенні конфлікту на Донбасі від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яка має відбутися у Мінську в вівторок, 29 листопада. Про це повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер у понеділок під час прес-конференції в Берліні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Як інтенсивні переговори щодо підготовки зустрічі, так і розмови, що відбулись протягом останніх тижнів, не дають надію і очікування, що завтра станеться сенсаційний прорив", - заявив М.Шефер, відповідаючи на питання про очікування голови МЗС країни Франка-Вальтера Штайнмаєра від зустрічі у Мінську.
На зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії у білоруській столиці йтиметься про реалізацію мінських домовленостей на сході України. За словами речника німецького МЗС, у Мінську знову буде докладено багато зусиль з боку німецького міністра закордонних справ задля урегулювання конфлікту на Донбасі. Як наголосив Мартін Шефер, у Берліні ніколи не припинять сподіватися, що сторони конфлікту все ж таки по-справжньому втілюватимуть мінські домовленості.
Зустріч у Мінську у вівторок проведуть за ініціативою Берліна та Парижа. Очікується, що участь у ній візьмуть український міністр закордонних справ Павло Клімкін, очільник МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, його французький колега Жан-Марк Еро та керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.
Під час попередньої зустрічі у нормандському форматі на рівні глав держав і урядів чотирьох країн у жовтні було вирішено розробити "дорожню карту" з імплементації мінських угод.
Нагадаємо, голова МЗС України П.Клімкін, говорячи про "нормандську" зустріч, зазначив, що Україна наполягатиме на своєму баченні "дорожньої карти".