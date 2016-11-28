Глава МИД ФРГ не ожидает в Минске прорыва по Донбассу

"Как интенсивные переговоры по подготовке встречи, так и разговоры, которые состоялись в течение последних недель, не дают надежду и ожидание, что завтра произойдет сенсационный прорыв", - заявил М.Шефер, отвечая на вопрос об ожиданиях главы МИД страны Франка-Вальтера Штайнмайера от встречи в Минске.

На встрече руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России в белорусской столице будет идти речь о реализации минских договоренностей на востоке Украины. По словам представителя немецкого МИД, в Минске снова будет приложено много усилий со стороны немецкого министра иностранных дел для урегулирования конфликта на Донбассе. Как отметил Мартин Шефер, в Берлине никогда не прекратят надеяться, что стороны конфликта все же по-настоящему будут воплощать минские договоренности.

Встреча в Минске во вторник проведут по инициативе Берлина и Парижа. Ожидается, что участие в ней примут украинский министр иностранных дел Павел Климкин, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, его французский коллега Жан-Марк Эро и руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Во время предыдущей встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств четырех стран в октябре было решено разработать "дорожную карту" по имплементации минских соглашений.

Напомним, глава МИД Украины П.Климкин, говоря о "нормандской" встрече, отметил, что Украина будет настаивать на своем видении "дорожной карты" .