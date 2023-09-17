Голова МЗС Британії відкинув звинувачення щодо повільної допомоги Україні

Цитата

"Ми постачали протитанкові ракетні комплекси NLAW, які відіграли важливу роль в обороні Києва. Під час прем'єрства Ріші Сунака ми першими у світі взяли на озброєння основні бойові танки, інші країни світу потім наслідували наш приклад. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання щодо підготовки пілотів швидких реактивних літаків, потім інші країни наслідували наш приклад”, - заявив голова МЗС Британії.

За його словами, Британія була першою, хто взяв на себе зобов'язання щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, які допомагають у боротьбі на півдні та південному сході держави.

Клеверлі зазначив, що серйозно ставиться до коментарів Джонсона, але в цьому питанні “він помиляється”.

"Я дуже регулярно говорю з українцями про це. Вони залишаються неймовірно вдячними не лише за нашу допомогу, але й за наше лідерство в цьому питанні", - додав голова МЗС Британії.

Нагадаємо

Ексглава британського уряду Борис Джонсон закликав Британію припинити зволікати і відправити більше озброєння в Україну. Джонсон зазначив, що українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), щоб вибити російські гелікоптери. Також сказав, що Україні потрібні системи типу Patriot, щоб захистити себе від нападу з повітря, та краща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції.