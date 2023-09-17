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Глава МИД Британии отверг обвинения в медленной помощи Украине

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на критику бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о промедлении с отправкой Украине вооружения. В интервью Sky News он заявил, что Джонсон ошибается, сообщает УНН.

Цитата

"Мы поставляли противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые сыграли важную роль в обороне Киева. Во время премьерства Риши Сунака мы первыми в мире взяли на вооружение основные боевые танки, другие страны мира затем последовали нашему примеру. Мы были первыми, кто взял на себя обязательства по подготовке пилотов быстрых реактивных самолетов, затем другие страны последовали нашему примеру”, - заявил глава МИД Британии.

По его словам, Великобритания была первой, кто взял на себя обязательства по поставке Украине ракет дальнего радиуса действия, которые помогают в борьбе на юге и юго-востоке государства.

Клеверли отметил, что серьезно относится к комментариям Джонсона, но в этом вопросе “он ошибается”.

"Я очень регулярно говорю с украинцами об этом. Они остаются невероятно благодарными не только за нашу помощь, но и за наше лидерство в этом вопросе", - добавил глава МИД Британии.

Напомним

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон призвал Британию прекратить медлить и отправить больше вооружения в Украину. Джонсон отметил, что украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы выбить российские вертолеты. Также сказал, что Украине нужны системы типа Patriot, чтобы защитить себя от нападения с воздуха, и лучшая дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции.

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