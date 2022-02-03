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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова Мін'юсту заявив, що в олігархів є близько трьох місяців, щоб позбутися активів

Голова Мін'юсту заявив, що в олігархів є близько трьох місяців, щоб позбутися активів

Київ • УНН

 • 15405 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в українських олігархів залишилося трохи більше трьох місяців, щоб позбутися хоч однієї ознаки олігархів і не потрапити до відповідного реєстру. Заяву у четвер поширила пресслужба Мін'юсту, пише УНН.

Деталі

У Мін'юсті вказали, що "вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами".

До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки: наявність значних активів; монополія на окремому ринку товарів; участь у політичному житті; контроль медіа.

Цитата:

"Роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа. Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - зазначив Малюська.

Раніше

Закон про олігархів було підписано у листопаді торік. Згодом уряд затвердив план боротьби з олігархами.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що у травні РНБО може внести до реєстру перших олігархів.

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