Голова Мін'юсту заявив, що в олігархів є близько трьох місяців, щоб позбутися активів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в українських олігархів залишилося трохи більше трьох місяців, щоб позбутися хоч однієї ознаки олігархів і не потрапити до відповідного реєстру. Заяву у четвер поширила пресслужба Мін'юсту, пише УНН.
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У Мін'юсті вказали, що "вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами".
До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки: наявність значних активів; монополія на окремому ринку товарів; участь у політичному житті; контроль медіа.
Цитата:
"Роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа. Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - зазначив Малюська.
Раніше
Закон про олігархів було підписано у листопаді торік. Згодом уряд затвердив план боротьби з олігархами.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що у травні РНБО може внести до реєстру перших олігархів.