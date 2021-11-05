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Зеленський підписав закон про олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Зеленський підписав закон про олігархів

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою Закон № 1780-ІХ “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що документ спрямовано для офіційного опублікування.

Повідомляється, що документ був розроблений на виконання ключового завдання державної політики, а саме: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

“В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році”, — зазначив Зеленський.

В ОПУ повідомляють, що антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.

Встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції” та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.
Окрм того, закон дає великому бізнесу достатній час для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

Глава держави нагадав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

“Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.

Згодом у "Слузі народу" заявили, що у Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів.

Оборонний комітет, який є головним для розгляду законопроекту, мав 22 жовтня зібратися для розгляду питання. Голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що підпише документ, якщо за підсумками цього засідання з'ясується, що зауваження до того, як був ухвалений законопроект, “несуттєві”. Якщо ж ні - мало б бути застосовано ст. 131 Регламенту ВР. І комітет ВР рекомендував переголосувати три поправки у законі про олігархів.

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