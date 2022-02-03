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Глава Минюста заявил, что у олигархов есть около трех месяцев, чтобы избавиться от активов

Глава Минюста заявил, что у олигархов есть около трех месяцев, чтобы избавиться от активов

Киев • УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у украинских олигархов осталось чуть больше трех месяцев, чтобы избавиться от хоть одного признака олигархов и не попасть в соответствующий реестр. Заявление в четверг распространила пресс-служба Минюста, пишет УНН.

Детали

В Минюсте указали, что "уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами".

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки: наличие значительных активов; монополия на отдельном рынке товаров; участие в политической жизни; контроль медиа.

Цитата:

"Работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может сделать любое заинтересованное лицо. Сейчас же те, кто имеет все признаки олигарха, имеет еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах - не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - отметил Малюська.

Ранее

Закон об олигархах был подписан в ноябре прошлого года. Впоследствии правительство утвердило план борьбы с олигархами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в мае СНБО может внести в реестр первых олигархов.

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