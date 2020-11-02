Голова КСУ Тупицький поскаржився Арахамії, що багато суддів отримують погрози

"Поскаржився (Тупицький – ред.), що багато суддів отримують погрози через месенджери…", - сказав Арахамія.

Так, Арахамія прибув сьогодні до КСУ для того, аби поспілкуватися з Тупицьким та дізнатися причину, чому суд працює в супертурборижимі, і все закрито та непрозоро.

На запитання, чи знав Президент України Володимир Зеленський, що Арахамія сьогодні піде на зустріч до Тупицького, Арахамія відповів: "Ні, не знав і взагалі ніхто не знав, бо це трапилося, як тільки я отримав повідомлення про те, що зараз коїться в КСУ. Я в чат написав: "Хто має час, за 15 хв збираємося біля КСУ і йдемо перевіряти, що там зараз коїться".

Нагадаємо, Конституційний суд сьогодні після перенесення зборів суддів у закритому режимі продовжив розгляд справи щодо конституційності запуску ринку землі.

Як повідомлялося, Конституційний суд України не виносив жодного рішення у справі про розгляд Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як повідомлялося, Конституційний суд України завтра, 3 листопада, у закритому режимі планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".