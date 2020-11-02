Голова КСУ Тупицький поскаржився Арахамії, що багато суддів отримують погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що багато суддів отримують погрози через месенджери. Про це заявив в ефірі телеканалу НАШ голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Поскаржився (Тупицький – ред.), що багато суддів отримують погрози через месенджери…", - сказав Арахамія.
Так, Арахамія прибув сьогодні до КСУ для того, аби поспілкуватися з Тупицьким та дізнатися причину, чому суд працює в супертурборижимі, і все закрито та непрозоро.
На запитання, чи знав Президент України Володимир Зеленський, що Арахамія сьогодні піде на зустріч до Тупицького, Арахамія відповів: "Ні, не знав і взагалі ніхто не знав, бо це трапилося, як тільки я отримав повідомлення про те, що зараз коїться в КСУ. Я в чат написав: "Хто має час, за 15 хв збираємося біля КСУ і йдемо перевіряти, що там зараз коїться".
Нагадаємо, Конституційний суд сьогодні після перенесення зборів суддів у закритому режимі продовжив розгляд справи щодо конституційності запуску ринку землі.
Як повідомлялося, Конституційний суд України не виносив жодного рішення у справі про розгляд Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Як повідомлялося, Конституційний суд України завтра, 3 листопада, у закритому режимі планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".