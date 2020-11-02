Глава КСУ Тупицкий пожаловался Арахамии, что многие судьи получают угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что многие судьи получают угрозы через мессенджеры. Об этом заявил в эфире телеканала НАШ глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"Пожаловался (Тупицкий - ред.), что многие судьи получают угрозы через мессенджеры..", - сказал Арахамия.
Так, Арахамия прибыл сегодня в КСУ для того, чтобы пообщаться с Тупицким и узнать причину, почему суд работает в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно.
На вопрос, знал ли Президент Украины Владимир Зеленский, что Арахамия сегодня пойдет на встречу к Тупицкому, Арахамия ответил: "Нет, не знал и вообще никто не знал, потому что это случилось, как только я получил сообщение о том, что сейчас происходит в КСУ. Я в чат написал: "Кто имеет время, за 15 мин собираемся у КСУ и идем проверять, что там сейчас творится".
Напомним, Конституционный суд сегодня после переноса собрания судей в закрытом режиме продолжил рассмотрение дела о конституционности запуска рынка земли.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины не выносил никакого решения по делу о рассмотрении Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как сообщалось, Конституционный суд Украины завтра, 3 ноября, в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".