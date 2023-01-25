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Голова Харківської ОВА попереджає про небезпеку ракетних ударів

Київ • УНН

 • 1183791 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про небезпеку ворожих ракетних ударів, передає УНН.

Голова Харківської ОВА попереджає про небезпеку ракетних ударів

Цитата

“Увага, жителі Харкова та області. Є небезпека ракетних ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях”, — написав він у Telegram.

Доповнення

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про загрозу ракетного удару.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що окупанти зараз намагаються навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у себе в Telegram, що декілька груп шахедів облетіли Запоріжжя, рухаються в бік Дніпропетровщини.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про можливість обстрілу ракетами.

Також за інформацією Суспільного у Дніпрі, Вільнянську Запорізької області та Херсоні прогриміли вибухи.

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