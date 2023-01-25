Голова Харківської ОВА попереджає про небезпеку ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про небезпеку ворожих ракетних ударів, передає УНН.
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“Увага, жителі Харкова та області. Є небезпека ракетних ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях”, — написав він у Telegram.
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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про загрозу ракетного удару.
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