Глава Харьковской ОВА предупреждает об опасности ракетных ударов

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“Внимание, жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях”, — написал он в Telegram.

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил об угрозе ракетного удара.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что оккупанты сейчас пытаются нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах.

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

Журналист Андрей Цаплиенко написал у себя в Telegram, что несколько групп шахедов облетели Запорожье, движутся в сторону Днепропетровщины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о возможности обстрела ракетами.

Также по информации Суспільного в Днепре, Вольнянске Запорожской области и Херсоне прогремели взрывы.