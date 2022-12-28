Голова "Газпрому" визнав, що рік був "важким"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голова "Газпрому" заявив у середу, що російський газовий гігант мав складний рік. Компанія шукає нові ринки після міжнародних санкцій, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Хочу відразу сказати, що 2022 рік, звичайно, видався дуже і дуже складним", - сказав олексій міллер під час підсумкової конференції.
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міллер зазначив про "повну зміну на енергетичних ринках", спричинену наслідками західних санкцій проти Москви.
Однак він наполягав на тому, щоб "Газпром" продовжував діяти "дуже злагоджено".
міллер також привітав запуск минулого тижня Ковиктинського газового родовища у Сибіру, що значно збільшить експорт до Китаю.
"Газопровід "Сила Сибіру" зараз перебуває в експлуатації на всьому проміжку, понад 3000 кілометрів", - сказав міллер.
Додамо
2021 року росія була найбільшим постачальником газу для 27 країн Євросоюзу.
Після початку війни в Україні блок ЄС різко скоротив імпорт російського газу, прагнучи скоротити свою залежність від енергоносіїв Москви.
На "Газпром" припадає 11 відсотків світового видобутку природного газу, і він має найбільші запаси газу у світі. Втрата існуючих покупців змусила росію шукати альтернативні ринки, особливо у Азії.