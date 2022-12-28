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Глава "Газпрома" признал, что год был "трудным"

Киев • УНН

 • 312312 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Глава "Газпрома" заявил в среду, что российский газовый гигант имел сложный год. Компания ищет новые рынки после международных санкций, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Хочу сразу сказать, что 2022 год, конечно, оказался очень и очень сложным", - сказал алексей миллер на итоговой конференции.

Детали

миллер отметил "полную смену на энергетических рынках", вызванной последствиями западных санкций против Москвы.
Однако он настаивал на том, чтобы "Газпром" продолжал действовать "очень слаженно".

миллер также приветствовал запуск на прошлой неделе Ковиктинского газового месторождения в Сибири, что значительно увеличит экспорт в Китай.

"Газопровод "Сила Сибири" сейчас находится в эксплуатации по всему промежутку, более 3000 километров", - сказал миллер.

Добавим

В 2021 году россия была крупнейшим поставщиком газа для 27 стран Евросоюза.

После начала войны в Украине блок ЕС резко сократил импорт российского газа, стремясь сократить свою зависимость от энергоносителей Москвы.

На "Газпром" приходится 11 процентов мировой добычи природного газа, и он имеет самые большие запасы газа в мире. Потеря существующих покупателей заставила россию искать альтернативные рынки, особенно в Азии.

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