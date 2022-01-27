Голова ФДМУ написав повторну заяву на звільнення. Рада планує розглянути її по обіді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко написав повторну заяву на звільнення за власним бажанням. Її вже зареєстровано у парламенті, повідомляє УНН.
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“Так, як голосування не відбулось, я одразу написав повторну заяву про відставку сьогоднішньою датою”, — повідомив Сенниченко.
Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час пленарного засідання, яке відновилося після 30-ти хвилинної перерви, заяву зареєстровано, а ним дано доручення профільному комітету ВР розглянути її з тим, щоб нардепи змогли проголосувати проект постанови про звільнення Сенниченка з посади по обіді.
Контекст
Постанова про звільнення Сенниченка з посади голови ФДМУ стояла першою на сьогоднішньому порядку денному. Попри те, що Сенниченко написав заяву на звільнення за власним бажанням, нардепам не вистачило голосів “за” аби її задовольнити. Основний мотив — відсутність самого Сенниченка на засіданні парламенту та відсутність звіту про роботу. Пізніше з’ясувалося, що Сенниченко присутній у кулуарах парламенту.
Разом з тим, після голосування питання про відставку з’ясувалася, що не було зараховану кілька голосів нардепів. В засідання було оголошено перерву для з’ясування технічних обставин ситуації та усунення можливих неполадок у системі голосування.