Голосіївський райсуд розглядатиме справу екс-перекладача Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Апеляційний суд Києва визначив підсудність у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді за Голосіївським районним судом столиці. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“Суд визначив підсудність (у кримінальному провадженні щодо Єжова — ред.) за Голосіївським районним судом”, — сказали у прес-службі Апеляційного суду.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді.
Справу було передано до Печерського районного суду Києва. Під час підготовчого засідання захисник Єжова звернувся з клопотання про передачу обвинувального акту до Апеляційного суду для визначення підсудності.