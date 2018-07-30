Голосеевский райсуд рассмотрит дело экс-переводчика Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Апелляционный суд Киева определил подсудность в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене за Голосеевским районным судом столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Суд определил подсудность (в уголовном производстве относительно Ежова - ред.) за Голосеевским районным судом", - сказали в пресс-службе Апелляционного суда.
Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене.
Дело было передано в Печерский районный суд Киева. Во время подготовительного заседания защитник Ежова обратился с ходатайством о передаче обвинительного акта в Апелляционный суд для определения подсудности.