Голодувала за музей на Поштовій: біля Ради госпіталізували активістку

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 54761 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 111950 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103812 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132228 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107304 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121162 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161508 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190168 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296144 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167336 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.3 м/с
83 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 20641 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 20914 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 14867 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 13495 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 14461 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 132234 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165797 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296145 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226163 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252397 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31814 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52551 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57200 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55429 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69646 перегляди
Актуальне
Голодувала за музей на Поштовій: біля Ради госпіталізували активістку

Голодувала за музей на Поштовій: біля Ради госпіталізували активістку

Київ • УНН

 • 10201 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Біля Верховної Ради України у вівторок госпіталізували активістку Аннабеллу Моріну, яка 13 днів голодувала на Поштовій площі. Про це УНН розповів голова ВГО "Коаліція Учасників Помаранчевої Революції" Сергій Мельниченко.

“...це — Аннабелла Моріна, яка вже тринадцять днів голодує з нами на Поштовій площі. Вона вже у клініці”, - повідомив Мельниченко.

За його словами, сьогодні у парламенті до обіду за шостим разом все ж проголосували внесення до порядку денного проекту постанови щодо внесення знахідки (на Поштовій площі - ред.) до реєстру за статусом національних пам’яток.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Київраді сталася бійка через питання Поштової площі

“Однак, після обіду було надто мало депутатів, тож питання перенесли на четвер. Так як ми сьогодні там з самого ранку, то Аннабеллі реально стало зле... Коли швидка забирала, то поставили крапельницю”, - зазначив він.

Раніше Мельниченко повідомив, що у вівторок, прямо з кулуарів Верховної Ради України Аннабеллі було викликано швидку. За його словами, жінка знаходилась у критичному стані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10