Голодувала за музей на Поштовій: біля Ради госпіталізували активістку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Біля Верховної Ради України у вівторок госпіталізували активістку Аннабеллу Моріну, яка 13 днів голодувала на Поштовій площі. Про це УНН розповів голова ВГО "Коаліція Учасників Помаранчевої Революції" Сергій Мельниченко.
“...це — Аннабелла Моріна, яка вже тринадцять днів голодує з нами на Поштовій площі. Вона вже у клініці”, - повідомив Мельниченко.
За його словами, сьогодні у парламенті до обіду за шостим разом все ж проголосували внесення до порядку денного проекту постанови щодо внесення знахідки (на Поштовій площі - ред.) до реєстру за статусом національних пам’яток.
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“Однак, після обіду було надто мало депутатів, тож питання перенесли на четвер. Так як ми сьогодні там з самого ранку, то Аннабеллі реально стало зле... Коли швидка забирала, то поставили крапельницю”, - зазначив він.
Раніше Мельниченко повідомив, що у вівторок, прямо з кулуарів Верховної Ради України Аннабеллі було викликано швидку. За його словами, жінка знаходилась у критичному стані.