Голодала за музей на Почтовой: у Рады госпитализировали активистку

"... это - Аннабелла Морина, которая уже тринадцать дней голодает с нами на Почтовой площади. Она уже в клинике", - сообщил Мельниченко.

По его словам, сегодня в парламенте до обеда за шестым разом все же проголосовали внесение в повестку дня проекта постановления о внесении находки (на Почтовой площади - ред.) в реестр по статусу национальных памятников.

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"Однако, после обеда было слишком мало депутатов, поэтому вопрос перенесли на четверг. Так как мы там с самого утра, то Аннабелле реально стало плохо ... Когда скорая забирала, то поставили капельницу", - отметил он.

Ранее Мельниченко сообщил, что во вторник, прямо из кулуаров Верховной Рады Украины Аннабелле была вызвана скорая. По его словам, женщина находилась в критическом состоянии.