Голодала за музей на Почтовой: у Рады госпитализировали активистку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Возле Верховной Рады Украины во вторник госпитализировали активистку Аннабеллу Морину, которая 13 дней голодала на Почтовой площади. Об этом УНН рассказал председатель ВОО "Коалиция участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко.
"... это - Аннабелла Морина, которая уже тринадцать дней голодает с нами на Почтовой площади. Она уже в клинике", - сообщил Мельниченко.
По его словам, сегодня в парламенте до обеда за шестым разом все же проголосовали внесение в повестку дня проекта постановления о внесении находки (на Почтовой площади - ред.) в реестр по статусу национальных памятников.
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"Однако, после обеда было слишком мало депутатов, поэтому вопрос перенесли на четверг. Так как мы там с самого утра, то Аннабелле реально стало плохо ... Когда скорая забирала, то поставили капельницу", - отметил он.
Ранее Мельниченко сообщил, что во вторник, прямо из кулуаров Верховной Рады Украины Аннабелле была вызвана скорая. По его словам, женщина находилась в критическом состоянии.