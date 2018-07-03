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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73456 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109971 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131039 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138076 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174147 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154743 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142113 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Голодала за музей на Почтовой: у Рады госпитализировали активистку

Голодала за музей на Почтовой: у Рады госпитализировали активистку

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Возле Верховной Рады Украины во вторник госпитализировали активистку Аннабеллу Морину, которая 13 дней голодала на Почтовой площади. Об этом УНН рассказал председатель ВОО "Коалиция участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко.

"... это - Аннабелла Морина, которая уже тринадцать дней голодает с нами на Почтовой площади. Она уже в клинике", - сообщил Мельниченко.

По его словам, сегодня в парламенте до обеда за шестым разом все же проголосовали внесение в повестку дня проекта постановления о внесении находки (на Почтовой площади - ред.) в реестр по статусу национальных памятников.

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"Однако, после обеда было слишком мало депутатов, поэтому вопрос перенесли на четверг. Так как мы там с самого утра, то Аннабелле реально стало плохо ... Когда скорая забирала, то поставили капельницу", - отметил он.

Ранее Мельниченко сообщил, что во вторник, прямо из кулуаров Верховной Рады Украины Аннабелле была вызвана скорая. По его словам, женщина находилась в критическом состоянии.

Украинские Национальные Новости

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