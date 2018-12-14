Голкіпер Лунін пропустить два поєдинки Кубку Іспанії проти "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Визначилась доля українського воротаря “Леганесу” Андрія Луніна в майбутніх матчах Кубку Іспанії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Леганесу”.
За результатами жеребкування 1/8 фіналу Кубку Іспанії “Леганесу” випало грати два поєдинки проти мадридського “Реалу”. Проте воротар збірної України не зможе взяти участь у цих двобоях, що відбудуться 8–10-го та 15–17 січня 2019 року.
Враховуючи, що Лунін перебуває у своїй нинішній команді в оренді саме з “Реалу”, за її умовами українець не має права виступати проти мадридського клубу.
Варто додати, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Леганеса” чотири матчі, в яких пропустив два м’ячі.