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Голкипер Лунин пропустит два поединка Кубка Испании против "Реала"

Киев • УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Определилась судьба украинского вратаря “Леганеса” Андрея Лунина в предстоящих матчах Кубка Испании по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Леганеса”.

Голкипер Лунин пропустит два поединка Кубка Испании против "Реала"

По результатам жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании “Леганесу” выпало играть два поединка против мадридского “Реала”. Однако вратарь сборной Украины не сможет принять участие в этих поединках, которые состоятся 8-10-го и 15-17 января 2019.

Учитывая, что Лунин находится в своей нынешней команде в аренде именно из “Реала”, по ее условиям украинец не имеет права выступать против мадридского клуба.

Стоит добавить, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Леганес” четыре матча, в которых пропустил два мяча.

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