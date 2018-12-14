Голкипер Лунин пропустит два поединка Кубка Испании против "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Определилась судьба украинского вратаря “Леганеса” Андрея Лунина в предстоящих матчах Кубка Испании по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Леганеса”.
По результатам жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании “Леганесу” выпало играть два поединка против мадридского “Реала”. Однако вратарь сборной Украины не сможет принять участие в этих поединках, которые состоятся 8-10-го и 15-17 января 2019.
Учитывая, что Лунин находится в своей нынешней команде в аренде именно из “Реала”, по ее условиям украинец не имеет права выступать против мадридского клуба.
Стоит добавить, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Леганес” четыре матча, в которых пропустил два мяча.