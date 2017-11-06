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Гол Морати приніс "Челсі" мінімальну перемогу над "Манчестер Юнайтед"

Гол Морати приніс "Челсі" мінімальну перемогу над "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 8103 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бездоганно виконаний удар головою Альваро Морати приніс "Челсі" важливу перемогу над "Манчестер Юнайтед" в зустрічі 11 туру АПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт "синіх".

На 8-й хвилині манкуніанці швидко перевели м'яч з правого флангу на лівий уздовж лінії штрафної. Тут же послідкувала подача Янга на протилежний кут воротарського, звідки ніким не прикритий Решфорд банально не влучив головою з трьох метрів, пробивши трохи вище.

На 19-й хвилині Азар завдав потужного удару з лінії штрафного після проходу з флангу. Де Хеа з труднощами відбив м'яч з-під поперечини на Фабрегаса. Той з гострого кута головою добивав снаряд у сітку, проте потрапив в неї лише із зовнішнього боку. Незабаром біля протилежних воріт Кейхілл при подачі стандарту не втримав Матіча, який несильно підправляв м'яч з кута воротарського. Куртуа впорався з ситуацією.

Через 10 хвилин після початку другого тайму "сині" вийшли вперед. Аспілікуета з глибини ідеально навісив на 11-метрову позначку, де у Мората була купа часу і простору для підготовленого удару. Альваро високо вистрибнув і поклав м'яч головою точно в дев'ятку воріт – 1:0.

На 90-й хвилині Куртуа здійснив свій головний сейв в цьому матчі. Феллайні прийняв м'яч грудьми в центрі штрафного і тут же завдав щільний удар. Снаряд зрикошетив від ноги захисника, проте це не збентежило голкіпера "синіх", який в ефектному стрибку витягнув його біля самої штанги.

Варто відзначити, що перемога над прямим конкурентом дозволила "синім" перед перервою на ігри збірних закріпитися в тріо переслідувачів "Манчестер Сіті" – 4 місце і 22 очки. "МЮ" мають на 1 пункт більше і займають 2-й рядок.

Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" у поєдинку АПЛ.

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