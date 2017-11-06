Гол Мораты принес "Челси" минимальную победу над "Манчестер Юнайтед"

На 8-й минуте манкунианцы быстро перевели мяч с правого фланга на левый вдоль линии штрафной. Здесь же последовала подача Янга на противоположный угол вратарской, откуда никем не прикрытый Решфорд банально не попал головой с трех метров, пробив немного выше.

На 19-й минуте Азар нанес мощный удар с линии штрафной после прохода с фланга. Де Хеа с трудом отбил мяч из-под перекладины на Фабрегаса. Тот с острого угла головой добивал снаряд в сетку, но попал в нее только с внешней стороны. Вскоре у противоположных ворот Кэхилл при подаче стандарта не удержал Матича, который несильно подправлял мяч с угла вратарской. Куртуа справился с ситуацией.

Через 10 минут после начала второго тайма "синие" вышли вперед. Аспиликуэта из глубины идеально навесил на 11-метровую отметку, где в Мората была куча времени и пространства для подготовленного удара. Альваро высоко выпрыгнул и положил мяч головой точно в девятку ворот - 1:0.

На 90-й минуте Куртуа совершил свой главный сейв в этом матче. Феллайни принял мяч грудью в центре штрафной и тут же нанес плотный удар. Снаряд срикошетил от ноги защитника, однако это не смутило голкипера "синих", который в эффектном прыжке вытащил его у самой штанги.

Стоит отметить, что победа над прямым конкурентом позволила «синим» перед перерывом на игры сборных закрепиться в трио преследователей "Манчестер Сити" - 4 место и 22 очка. "МЮ" имеют на 1 пункт больше и занимают 2-ю строчку.

Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в поединке АПЛ.