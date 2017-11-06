Гол Мораты принес "Челси" минимальную победу над "Манчестер Юнайтед"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42881 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109556 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101013 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103903 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103293 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86952 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103215 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101856 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Гол Мораты принес "Челси" минимальную победу над "Манчестер Юнайтед"

Гол Мораты принес "Челси" минимальную победу над "Манчестер Юнайтед"

Киев  •  УНН

 • 8098 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Безупречно выполненный удар головой Мораты принес "Челси" важную победу над "Манчестер Юнайтед" во встрече 11-го тура АПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт "синих".

На 8-й минуте манкунианцы быстро перевели мяч с правого фланга на левый вдоль линии штрафной. Здесь же последовала подача Янга на противоположный угол вратарской, откуда никем не прикрытый Решфорд банально не попал головой с трех метров, пробив немного выше.

На 19-й минуте Азар нанес мощный удар с линии штрафной после прохода с фланга. Де Хеа с трудом отбил мяч из-под перекладины на Фабрегаса. Тот с острого угла головой добивал снаряд в сетку, но попал в нее только с внешней стороны. Вскоре у противоположных ворот Кэхилл при подаче стандарта не удержал Матича, который несильно подправлял мяч с угла вратарской. Куртуа справился с ситуацией.

Через 10 минут после начала второго тайма "синие" вышли вперед. Аспиликуэта из глубины идеально навесил на 11-метровую отметку, где в Мората была куча времени и пространства для подготовленного удара. Альваро высоко выпрыгнул и положил мяч головой точно в девятку ворот - 1:0.

На 90-й минуте Куртуа совершил свой главный сейв в этом матче. Феллайни принял мяч грудью в центре штрафной и тут же нанес плотный удар. Снаряд срикошетил от ноги защитника, однако это не смутило голкипера "синих", который в эффектном прыжке вытащил его у самой штанги.

Стоит отметить, что победа над прямым конкурентом позволила «синим» перед перерывом на игры сборных закрепиться в трио преследователей "Манчестер Сити" - 4 место и 22 очка. "МЮ" имеют на 1 пункт больше и занимают 2-ю строчку.

Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в поединке АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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