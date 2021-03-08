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Глава Єврокомісії вважає, що заборона поставок вакцини в Австралію буде "не поодиноким випадком"

Глава Єврокомісії вважає, що заборона поставок вакцини в Австралію буде "не поодиноким випадком"

Київ • УНН

 • 17298 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пояснила рішення Італії блокувати експорт вакцини AstraZeneca в Австралію недостатніми обсягами отриманих поставок і вважає, що це був не поодинокий випадок. Про це вона заявила в інтерв’ю Wirtschaftswoche, пише УНН.

Цитата

“AstraZeneca в період з грудня по березень поставила менше 10% обсягу замовлень”, — сказала вона. Коментуючи рішення Італії, фон дер Ляйен сказала: “Це був не поодинокий випадок”. Подробиць вона не привела.

Доповнення

Єврокомісія запустила механізм контролю експорту вакцини за межі Євросоюзу в кінці січня після того, як всі західні компанії — постачальники вакцини, з якими Єврокомісія уклала угоди про попередні замовлення вакцин, по черзі оголосили, що не зможуть виконати свої контрактні зобов’язання в першому кварталі. Після цього Єврокомісія оголосила, що будь-які поставки за межі Євросоюзу вакцин цих компаній, вироблених в країнах ЄС, повинні отримувати дозвіл національних регуляторів і Єврокомісії. Таким чином, Єврокомісія має намір домогтися збільшення поставок до країн ЄС в короткостроковій перспективі.

Контекст

З початку січня в Брюсселі відбулася ціла серія скандалів у зв’язку з послідовними заявами про нездатність виконати попередні замовлення на поставку вакцин для країн ЄС в повному обсязі з боку всіх трьох західних постачальників, препарати яких вже сертифіковані в ЄС: Pfizer, Moderna і AstraZeneca. За оцінками Єврокомісії, країни ЄС зможуть отримати в першому кварталі близько 106 млн доз вакцини, і лише в другому кварталі ці поставки вийдуть на розрахунковий рівень в 300 млн доз. В результаті цих збоїв більшості країн ЄС вже довелося переглянути порядок проведення вакцинації.

Раніше стало відомо, що ЄС і Італія заблокували відвантаження вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, призначеної для Австралії, оскільки виробник ліків не виконав свої зобов’язання за контрактом з ЄС.

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