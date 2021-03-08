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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56001 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76956 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110999 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146456 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196396 просмотра

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Глава Еврокомиссии считает, что запрет поставок вакцины в Австралию будет "не единичным случаем"

Глава Еврокомиссии считает, что запрет поставок вакцины в Австралию будет "не единичным случаем"

Киев  •  УНН

 • 17281 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила решение Италии блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию недостаточными объемами полученных поставок и считает, что это был не единичный случай. Об этом она заявила в интервью Wirtschaftswoche, пишет УНН.

Цитата

“AstraZeneca в период с декабря по март поставила менее 10% объема заказов”, — сказала она. Комментируя решение Италии, фон дер Ляйен сказала: “Это был не единичный случай”. Подробностей она не привела.

Дополнение

Еврокомиссия запустила механизм контроля экспорта вакцины за пределы Евросоюза в конце января после того, как все западные компании — поставщики вакцины, с которыми Еврокомиссия заключила соглашения о предзаказе вакцин, по очереди объявили, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. После этого Еврокомиссия объявила, что любые поставки за пределы Евросоюза вакцин этих компаний, произведенных в странах ЕС, должны получать разрешение национальных регуляторов и Еврокомиссии. Таким образом, Еврокомиссия намерена добиться увеличения поставок в страны ЕС в краткосрочной перспективе.

Контекст

С начала января в Брюсселе произошла целая серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По оценкам Еврокомиссии, страны ЕС смогут получить в первом квартале порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале эти поставки выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз. В результате этих сбоев большинству странам ЕС уже пришлось пересмотреть порядок проведения вакцинации.

Ранее стало известно, что ЕС и Италия заблокировали отгрузки вакцины против коронавируса AstraZeneca, предназначенной для Австралии, поскольку производитель лекарств не выполнил свои обязательства по контракту с ЕС.

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