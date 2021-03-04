ЄС та Італія блокують поставки вакцини AstraZeneca до Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. ЄС та Італія заблокували відвантаження вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, призначеної для Австралії, оскільки виробник ліків не виконав свої зобов'язання щодо контракту з ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Джерела повідомляють, що AstraZeneca звернулася до італійського уряду з проханням дозволити експортувати близько 250 000 доз із заводу в Ананьї поблизу Риму.
Уряд Італії відмовив і Європейська комісія підтримала його рішення. Джерело ЄС у Брюсселі заявило, що остаточне слово в таких питаннях мають національні органи влади.
Цей крок відбувся буквально через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Маріо Драгі, заявив колегам лідерів ЄС про прискорення вакцинації та жорстокі дії проти фармацевтичних компаній, які не змогли виконати обіцяні поставки.
Вакцинація у світі
Країни ЄС почали щеплення наприкінці грудня, але рухаються набагато повільнішими темпами, ніж інші країни, включаючи Ізраїль та колишню Британію, яка входить до ЄС. Посадові особи звинувачують у повільному прогресі частково проблеми з поставками з ключовими виробниками.
Нагадаємо
21 лютого австралійський уряд розпочав кампанію із вакцинування населення від COVID-19.
Влада Італії готує “юридичні позови” щодо американської компанії Pfizer, яка не дотримується узгоджених термінів поставок вакцин від коронавірусу, розроблених спільно з німецькою BioNThec