Глава Пентагону: ізоляція бойовиків "ІД" в Ракка триває
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ізоляція бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава” в районі сирійського міста Ракка триває, заявив у вівторок міністр оборони США Ештон Картер, передає УНН з посиланням на на РІА “Новини”.
“У Сирії наші місцеві партнери знаходяться всього в 20 кілометрах від Ракки, тому ізоляція так званої столиці ІД триває”, — сказав він перед зустріччю у Вашингтоні з міністром оборони Франції Жан-Ів Ле Дріаном.
За словами Е.Картера, які розповсюдила прес-служба Пентагону, “реальність полягає в тому, що „ІД“ знаходиться під тиском на всіх фронтах”.
Також американський міністр повідомив, що має намір обговорити з французьким колегою цей напрям, а також ситуацію в іракському місті Мосул, а також військове співробітництво двох країн, зокрема, в кіберпросторі і в космосі. У зв’язку з цим, за словами Е.Картера, сторони підпишуть низку угод про співпрацю.
Як повідомляв УНН, військові літаки Ізраїлю вбили чотирьох бойовиків “Ісламської держави” через те, що останні відкрили мінометний вогонь та стріляли по ізраїльських солдатах, які патрулювали уздовж сирійської сторони Голанських висот.