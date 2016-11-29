Глава Пентагону: ізоляція бойовиків "ІД" в Ракка триває

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 78071 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 93420 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 94644 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 98952 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 108335 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 161767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73663 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 158465 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111149 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69819 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.4м/с
47%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 11198 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 14279 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 11824 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 10456 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 13669 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 78071 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 161767 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 182283 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 158465 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 269080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 99584 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101850 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 46198 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 49392 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63870 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Глава Пентагону: ізоляція бойовиків "ІД" в Ракка триває

Київ • УНН

 • 6474 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ізоляція бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава” в районі сирійського міста Ракка триває, заявив у вівторок міністр оборони США Ештон Картер, передає УНН з посиланням на на РІА “Новини”.

Глава Пентагону: ізоляція бойовиків "ІД" в Ракка триває

“У Сирії наші місцеві партнери знаходяться всього в 20 кілометрах від Ракки, тому ізоляція так званої столиці ІД триває”, — сказав він перед зустріччю у Вашингтоні з міністром оборони Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

За словами Е.Картера, які розповсюдила прес-служба Пентагону, “реальність полягає в тому, що „ІД“ знаходиться під тиском на всіх фронтах”.

Також американський міністр повідомив, що має намір обговорити з французьким колегою цей напрям, а також ситуацію в іракському місті Мосул, а також військове співробітництво двох країн, зокрема, в кіберпросторі і в космосі. У зв’язку з цим, за словами Е.Картера, сторони підпишуть низку угод про співпрацю.

Як повідомляв УНН, військові літаки Ізраїлю вбили чотирьох бойовиків “Ісламської держави” через те, що останні відкрили мінометний вогонь та стріляли по ізраїльських солдатах, які патрулювали уздовж сирійської сторони Голанських висот.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59